Banfi alla camera ardente di Pippo Baudo: "Sono rimasto l'unico 'B' del '36"

L'attore si lascia andare ai ricordi all'uscita dal Teatro delle Vittorie di Roma

18 Ago 2025 - 12:55
00:18 

"Ricordi di Pippo? Di ricordi ce ne sarebbero a centinaia. Giocavamo sempre insieme noi che eravamo i 4 'B' del 1936: Bergoglio, Baudo, Berlusconi. Ahimè sono rimasto solo come quarto. Inutile dire che ci vedremo presto. Non lo posso dire. Caro Pippo, c'è tempo. Arriverò anche io, ma non si sa quando". Così l'attore Lino Banfi a margine della camera ardente in onore di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie di Roma.

