Attacco ucraino su Kursk, almeno tre morti e sette feriti

Almeno tre persone sono morte e altre sette, tra cui un bambino di 5 anni, sono rimaste ferite in un attacco lanciato dalle forze armate ucraine contro la città russa di Kursk. Lo ha riferito su Telegram il governatore ad interim della omonima regione, Alexander Khinshtein, precisando che una delle vittime è un ufficiale della Guardia Nazionale russa che era accorso per far allontanare la popolazione dopo la segnalazione di un drone ucraino.