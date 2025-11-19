Aste da record, non solo il water d'oro di Cattelan

Un water venduto dalla casa d'aste Sotheby's a New York per 10,4 milioni di euro. Una cifra a dir poco esorbitante, non se si tratta di un gabinetto fatto interamente in oro e perfettamente funzionante. "America", questo il nome dell'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan, è stata realizzata con ben 101 chili del metallo più prezioso a 18 carati e fino a ora esposto al museo Guggheneim di New York, dove i visitatori hanno potuto non solo contemplarlo, ma anche utilizzarlo. Ma il gabinetto, mediante il quale Cattelan critica gli stili di vita sfarzosi - soprattutto a tavola -, non è stato l'unico oggetto battuto all'asta da Sotheby's a stabilire il record della casa d'aste. Ben 204 milioni di euro sono stati sborsati da un anonimo per il "Ritratto di Elisabeth Lederer" del pittore austriaco Gustav Klimt. Solo il "Salvator Mundi" di Leonardo da Vinci aveva raggiunto un prezzo più alto: quasi 390 milioni di euro.