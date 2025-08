Artigiani, riforma in arrivo: meno vincoli e più addetti

Prende forma in Parlamento la riforma dell'artigianato, con le associazioni di categoria che spingono sul governo per superare la legge quadro del settore, che venerdì compirà 40 anni. Norme che sono viste come ostacoli per un mondo composto da più di 1 milione e 300mila aziende che danno lavoro a oltre 2 milioni e mezzo di persone, con un fatturato da 374 miliardi, e che fatica sempre più ad assumere giovani artigiani per sostituire chi va in pensione. L'obiettivo della riforma? Meno vincoli e più addetti nel settore.