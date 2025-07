Una telecamera di sorveglianza del "Ruidoso Trading Post", azienda di vendita per corrispondenza situata a Ruidoso, nel New Mexico, ha ripreso il momento in cui l'ufficio viene rapidamente invaso dall'acqua durante le recenti inondazioni che hanno colpito il villaggio montano. Il locale è stato gravemente danneggiato, con gran parte dell’inventario spazzato via dalla piena.