Allo zoo di Napoli nati quattro cuccioli di fossa

Ci voleva l'aria di Napoli per poter far riprodurre una coppia di fossa del Madagascar e dar vita, per la prima volta in Italia, a ben quattro cuccioli di questo esemplare considerato a rischio di estinzione e costantemente in cattività. "Sono animali molto solitari, animali che solo nel periodo degli amori s'incontrano per riprodursi, quindi una finestra temporale molto limitata", spiega ai nostri microfoni Francesco Caso, responsabile della didattica dello zoo di Napoli.