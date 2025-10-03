Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Animali
Primi in Italia

Allo zoo di Napoli nati quattro cuccioli di fossa

Un esemplare considerato a rischio di estinzione e costantemente in cattività

di Dario Vito
03 Ott 2025 - 13:21
01:19 

Ci voleva l'aria di Napoli per poter far riprodurre una coppia di fossa del Madagascar e dar vita, per la prima volta in Italia, a ben quattro cuccioli di questo esemplare considerato a rischio di estinzione e costantemente in cattività. "Sono animali molto solitari, animali che solo nel periodo degli amori s'incontrano per riprodursi, quindi una finestra temporale molto limitata", spiega ai nostri microfoni Francesco Caso, responsabile della didattica dello zoo di Napoli.

video evidenza
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri