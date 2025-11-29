All'asta da Sotheby's il cappotto di Jackie Kennedy

Un piccolo soprabito di lana viola: doppiopetto, collo arrotondato e linea morbida pensata per accogliere una gravidanza avanzata. È il cappotto indossato da Jacqueline Kennedy la notte dell'8 novembre 1960, quando John F. Kennedy venne eletto presidente degli Stati Uniti e lei era incinta di 8 mesi. Fino a oggi è stato conservato da privati, una famiglia con stretti legami con i Kennedy, e sarà messo all'asta a dicembre da Sotheby's presso la sua nuova sede a New York. Andrà all'asta con un prezzo stimato tra i 6 e gli 8mila dollari.