Ospite di #Soundon ALICE, una voce che racconta l'amore e la vita con autenticità

Classe 2002, originaria di Cunardo (VA), Alice Paternuosto, in arte ALICE, è una cantautrice emergente che si sta rapidamente facendo notare nel panorama musicale italiano. Cresciuta tra pianoforte e canto, ha trovato nella scrittura il mezzo più sincero per raccontare emozioni e storie personali.