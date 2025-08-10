Logo Tgcom24
ALICE, una voce che racconta l'amore e la vita con autenticità

Classe 2002, originaria di Cunardo (VA), Alice Paternuosto, in arte ALICE, è una cantautrice emergente che si sta rapidamente facendo notare nel panorama musicale italiano. Cresciuta tra pianoforte e canto, ha trovato nella scrittura il mezzo più sincero per raccontare emozioni e storie personali.

10 Ago 2025 - 18:23
07:23 

