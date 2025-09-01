Logo Tgcom24
Al via "Dentro la notizia" con Gianluigi Nuzzi

Il nuovo programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.45 su Canale 5

di Silvia Carrera
01 Set 2025 - 12:53
01:20 

"'Dentro la notizia' è un titolo che vuole raccontare quello che faremo, cioè entreremo dentro le notizie, andremo in una profondità apprezzabile per un pubblico del pomeriggio e quindi toccheremo tutti i colori della cronaca. Le persone, i loro sogni, le loro storie, le speranze di un Paese". Gianluigi Nuzzi ci porterà "Dentro la notizia", il nuovo programma pomeridiano in onda - dal lunedì al venerdì - dalle 16.45 su Canale 5.

