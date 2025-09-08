Logo Tgcom24
Al via "10 minuti", la striscia quotidiana di Nicola Porro

Il conduttore sarà al timone anche di "Quarta Repubblica" in prima serata

di Michelangelo Iuliano
08 Set 2025 - 13:26
01:17 

Un momento di riflessione nel flusso continuo delle notizie: prende il via oggi "10 minuti", la nuova striscia quotidiana condotta da Nicola Porro in onda dalle 19.30 alle 19.40 dopo il TG4 della sera. E sempre oggi, in prima serata, nuovo appuntamento con il talk show "Quarta Repubblica", sempre con Nicola Porro. Due format diversi per orientarsi nel mare dell'attualità e della politica.

