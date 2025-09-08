Al via "10 minuti", la striscia quotidiana di Nicola Porro

Il conduttore sarà al timone anche di "Quarta Repubblica" in prima seratadi Michelangelo Iuliano
Un momento di riflessione nel flusso continuo delle notizie: prende il via oggi "10 minuti", la nuova striscia quotidiana condotta da Nicola Porro in onda dalle 19.30 alle 19.40 dopo il TG4 della sera. E sempre oggi, in prima serata, nuovo appuntamento con il talk show "Quarta Repubblica", sempre con Nicola Porro. Due format diversi per orientarsi nel mare dell'attualità e della politica.
