Mondo
cordialità a TIANJIN

Al summit in Cina Putin e Modi arrivano mano nella mano

Grande intesa tra il premier indiano e il presidente russo al cospetto del padrone di casa Xi

01 Set 2025 - 16:51
00:05 

Saluti calorosi, ampi sorrisi e una breve camminata mano nella mano. Si sono presentati così al padrone di casa, il cinese Xi, il premier indiano Modi e il presidente russo Putin ospiti del vertice dei Paesi Sco a Tianjin. Un gesto d'intesa che non è passato inosservato alla stampa internazionale. "È sempre un piacere incontrare il presidente Putin!", ha scritto poi su X il premier Modi, corredando il tutto con foto dell'incontro informale con il capo del Cremlino, prima dell'avvio dell'apertura dei lavori del summit cinese. Modi ha anche rimarcato "le interazioni" in corso con gli altri leader, fino a citare lo "scambio di opinioni" a tre "con il presidente Putin e il presidente Xi".

