Xi Jinping a Putin e agli altri leader Sco: "Assieme ci dobbiamo opporre a prepotenze"

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i leader dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a "opporsi alla prepotenza", rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza ed economia, nel suo discorso alla riunione plenaria del forum internazionale. Durante le dichiarazioni, erano presenti anche il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi. Xi - secondo il testo pubblicato da Pechino - ha affermato che i membri devono "opporsi alla mentalità da Guerra fredda, al confronto tra blocchi e alla prepotenza". Ha inoltre invitato a "sostenere il sistema commerciale multilaterale con l'Organizzazione mondiale del commercio al suo centro" e a promuovere "un mondo multipolare eguale e ordinato". Il presidente cinese ha assicurato che Pechino intende sviluppare la SCO in modo "pragmatico".