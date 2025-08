Al cinema l'estate è... horror

Sarà anche estate... ma al cinema fa paura. E come ogni anno, esplode la stagione dell'horror: con pochi blockbuster e meno film d'autore, il genere trova il suo spazio e il terrore si diffonde tra cinema e arene all'aperto. Come il reboot di "So cosa hai fatto", con un gruppo di ragazzi, un segreto da nascondere e un killer con il gancio pronto a colpire. O come "4 mosche di velluto grigio" di Dario Argento, restaurato, un tuffo nell'horror visionario degli anni Settanta.