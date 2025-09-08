Logo Tgcom24
Africa, scoperta la più grande migrazione di mammiferi terrestri

Gli aerei hanno sorvolato un'area grande quanto la Grecia, scattando centinaia di migliaia di immagini poi analizzate da biologi e studenti locali

di Viviana Giuglielmi
08 Set 2025 - 21:04
01:26 

Un fiume vivente di sei milioni di antilopi attraversa le savane del Sud Sudan: è la più grande migrazione di mammiferi terrestri mai registrata, tre volte più vasta della celebre migrazione del serengeti. A rivelarlo, per la prima volta con chiarezza, sono state ricognizioni aeree condotte tra i parchi nazionali di Boma e Badingillo, che hanno fotografato uno spettacolo naturale senza paragoni. 
 

