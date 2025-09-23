Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
MORTA A PARIGI

Addio Claudia Cardinale, una diva senza compromessi

L'attrice ha fatto la storia del cinema italiano: ha lavorato con Fellini, Visconti, Cavani, Mastroianni...

di Massimo Cerri
23 Set 2025 - 23:31
01:30 
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri