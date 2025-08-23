Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
EXPO 2025

Achille Lauro conquista Osaka

Il cantate italiano si è esibito sul palco dell'Arena Matsuri a Osaka.

23 Ago 2025 - 09:48
01:34 

L'occasione arriva da “Italy Pop-Music Fest”, il festival della musica e della cultura italiana organizzato dal Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri