A Spoleto l'omaggio al compositore Gian Carlo Menotti

A Spoleto s'intrecciano i fili delle marionette e del ricordo nella casa che fu del grande compositore Gian Carlo Menotti, ideatore del Festival dei Due Mondi: una serata evento organizzata e voluta dalla Fondazione Alda Fendi Esperimenti; una carezza e un tributo accompagnato dall'Aida messa in scena dal Teatro Carlo Colla & Figli, la Compagnia marionettistica più famosa d'Italia che tanto amava il Maestro del '900. L'allestimento della casa è dedicato al drammaturgo Samuel Beckett, l'esponente più importante del teatro dell'Assurdo. Tra gli ospiti, lo scenografo e costumista premio Oscar Dante Ferretti.