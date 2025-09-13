A Mandello del Lario (Lecco) il motoraduno Guzzi

Una grande festa per celebrare 104 anni di storia di un simbolo italianodi Gigi Sironi
A Mandello del Lario è andato in scena il motoraduno Guzzi. Il paese in provincia di Lecco è stato invaso da appassionati da tutto il mondo per celebrare 104 anni di storia di una moto senza tempo. "Con le Guzzi si può fare tutto quello che si vuole, basta avere un po' di inventiva", dice un ragazzo presente al raduno. Ma l'amore per la Guzzi inizia sin da piccoli, come testimonia la presenza anche di bambini.
