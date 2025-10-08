Edizioni Piemme "Trumpisti o muskisti, comunque "fascisti" di Daniele Capezzone

Quello di Daniele Capezzone è un liberty speech sfrontato, che chiama in causa in modo esplicito gli avversari della sua visione e pure gli amici e gli alleati troppo timidi, o disorientati, o confusi sul senso stesso della battaglia da ingaggiare.