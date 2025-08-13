Logo Tgcom24
allarme tra i medici

"Sunburn challenge", la (pericolosa) moda delle scottature spopola sui social

L'hashtag #sunburnttanlines, che potrebbe essere tradotto con "linee di abbronzatura da scottatura", ha totalizzato oltre 200 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo allarmando medici ed esperti

di Beatrice Bortolin
13 Ago 2025 - 20:04
01:21 

Si chiama sunburn challenge ed è la nuova moda che spopola sui social tra i giovanissimi: una gara a chi si scotta di più pur di avere le linee dell'abbronzatura nette come dei tatuaggi. C'è Alison con 127mila follower che mostra orgogliosa la sua pelle che brucia. Ci sono influencer ma anche ragazze normali, che sperano di conquistare follower aderendo alla folle challenge di questa estate. Con conseguenze disastrose per la salute. Qualcuna se ne è resa conto da sola, mostrando i risultati di reiterate bruciature al sole, o addirittura con le lacrime agli occhi per il dolore delle ustioni. 
 

