"No smartphone": l'allarme dello psichiatra De Masi

Un prodigio della tecnologia che può diventare una trappola per i più giovani. Nel libro "No smartphone, come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti" lo psichiatra e psicoanalista Franco De Masi mette in guardia genitori e istituzioni sui rischi di un uso scorretto dei telefonini nell'età della formazione e della crescita. Un tema enorme e globale che trova sempre più spazio nel dibattito su scuola ed educazione. Alla presentazione del saggio di Franco De Masi, edito da Piemme, alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha introdotto il divieto dell'utilizzo dei cellulari a scuola.