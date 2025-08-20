Logo Tgcom24
Cultura
Edito da Meravigli edizioni

"Milano Capitale dello Sport" di Federico Casotti

Un viaggio all'interno della città attraverso lo sport, le sue dinamiche, ma anche le influenze architettoniche e culturali

di Gabriele Cattaneo
20 Ago 2025 - 13:36
01:23 

Un viaggio all'interno della città attraverso lo sport, le sue dinamiche, ma anche le influenze architettoniche e culturali. Milano è da sempre Capitale dello Sport come racconta Federico Casotti nel libro edito da Meravigli edizioni. Una passeggiata nei luoghi e nei momenti dei ricordi dalla prima partita della nazionale di calcio, alla prima partita di basket in Italia fino alla nascita del giro d'Italia, perché Milano e lo sport hanno spesso dettato le tendenze.

