"Milano Capitale dello Sport" di Federico Casotti

Un viaggio all'interno della città attraverso lo sport, le sue dinamiche, ma anche le influenze architettoniche e culturali. Milano è da sempre Capitale dello Sport come racconta Federico Casotti nel libro edito da Meravigli edizioni. Una passeggiata nei luoghi e nei momenti dei ricordi dalla prima partita della nazionale di calcio, alla prima partita di basket in Italia fino alla nascita del giro d'Italia, perché Milano e lo sport hanno spesso dettato le tendenze.