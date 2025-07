Milano, aumenti al 300% per i musei civici

Il ticket potrà arrivare a 15 euro, il 300% rispetto le tariffe di oggi. La delibera è stata discussa in commissione cultura se passerà in consiglio comunale, l’aula stabilirà, museo per museo, i nuovi costi e, non ci sarà più un biglietto unico. Non solo, i musei che ora sono gratis diventeranno a pagamento. Palazzo Marino pensa così di incrementare gli incassi di 2 milioni l’anno.