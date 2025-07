Macron annuncia: "Alzeremo le spese per la difesa"

5600 militari delle forze armate francesi, 100 aerei ed elicotteri, 240 veicoli di terra. La Francia celebra la festa nazionale del 14 luglio - la presa della Bastiglia del 1789 - con la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysees. Una lunga sfilata sull'avenue parigina fino all'arco di trionfo, il presidente francese Macron in piedi a bordo della camionetta di comando dopo aver passato in rassegna le truppe. Una festa che unisce tradizione, spettacolo e orgoglio nazionale, che arriva sulla scia delle parole di Macron: la Francia, e l’Europa tutta, non sono mai state così in pericolo dalla Seconda Guerra Mondiale, tra libertà minacciata e una pace da costruire alle porte del Vecchio Continente. Chiaro riferimento al conflitto in Ucraina, a Putin che "vuole prendersi tutto", così avrebbe detto Donald Trump al capo dell'Eliseo. Per questo, ha annunciato Macron, alzeremo le spese per la difesa: altri 3 miliardi e mezzo l'anno prossimo, e 3 miliardi ancora nel 2027. Un aumento senza precedenti, un conteggio che raddoppia nei prossimi due anni: in totale, 64 miliardi di euro, due volte il bilancio di cui le forze armate disponevano neanche un decennio fa. Macron ha parlato di uno sforzo storico, giustificato dalla libertà violata, le regole di guerra non rispettate, le speranze di pace annientate.