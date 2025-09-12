Laura Pausini annuncia l'undicesimo tour mondiale

Un ritorno in grande quello di Laura Pausini, annunciato così, con un nuovo singolo, "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani, cover amatissima dell'album "Io canto 2". "Credo che si senta in maniera dirompente che è un disco cantato da una fan di quelle canzoni, così come per "Una storia tra le dita" che è una delle mie canzoni preferite di sempre" ha dichiarato la cantante. Per la prima volta cantata anche in francese, la canzone segna la conferma, a sorpresa, dell’attesissimo "Io canto world tour", l'undicesima tournée mondiale della cantante che da marzo sarà in giro per il mondo con la sua voce e il suo entusiasmo. "Sono prontissima a ripartire, sarà un tour molto lungo, se fosse per me io vivrei in tour" ha ggiunto.