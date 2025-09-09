Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
l'intervista

"L'ultimo segreto", Dan Brown al Tg5: "Non c'è tema più importante della coscienza umana"

Il focus del sesto romanzo ambientato a Praga. L'intervista allo scrittore

di Maria Luisa Rossi Hawkins
09 Set 2025 - 21:21
02:00 

Dopo otto anni di attesa e oltre 250 milioni di copie nel mondo, Dan Brown torna in libreria. L'autore de "Il Codice da Vinci" ha pubblicato il suo nuovo thriller, "L'ultimo segreto" (Rizzoli), uscito in contemporanea in 16 lingue e già presentato come il romanzo più ambizioso della sua carriera. E' il sesto, è ambientato a Praga e ha la coscienza umana come focus, in un mistero antichissimo che si combina con le frontiere delle neuroscienze e della fisica. "Per me non c'è tema più importante della coscienza umana", afferma lo scrittore in un'intervista al Tg5.

libri in tv
libri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri