"L'ultimo segreto", Dan Brown al Tg5: "Non c'è tema più importante della coscienza umana"

Dopo otto anni di attesa e oltre 250 milioni di copie nel mondo, Dan Brown torna in libreria. L'autore de "Il Codice da Vinci" ha pubblicato il suo nuovo thriller, "L'ultimo segreto" (Rizzoli), uscito in contemporanea in 16 lingue e già presentato come il romanzo più ambizioso della sua carriera. E' il sesto, è ambientato a Praga e ha la coscienza umana come focus, in un mistero antichissimo che si combina con le frontiere delle neuroscienze e della fisica. "Per me non c'è tema più importante della coscienza umana", afferma lo scrittore in un'intervista al Tg5.