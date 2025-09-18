"Il diavolo veste Prada" a Milano: caccia a 2mila figuranti

Eccoli qui, quelli che hanno confermato il "tutti vogliono essere noi", sfacciata quanto profetica affermazione di Miranda Prisley in chiusura del primo cult "Il diavolo veste Prada" che si affaccia al sequel. Dalle 5 del mattino centinaia di aspiranti comparse si sono messe in fila in via Piranesi, a Milano, per il casting, trasformando il marciapiede in una passerella improvvisata. La città sarà tra i set delle riprese dal 6 al 18 ottobre ....ed è caccia a 2mila figuranti. E allora via, a tentare di far parte del magico mondo di Andy alle prese con la spietata direttrice di Runway, ma anche con un guardaroba da capogiro. Poter far parte di questa pellicola anche solo per pochi secondi val bene una fila.