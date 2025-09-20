Fitch promuove l'Italia a BBB+

Era nell'aria ed è arrivata la promozione di Fitch, con il rating che passa da tripla b a tripla b + con outlook stabile. Si tratta di un apprezzamento internazionale per Roma che ha intrapreso scelte di bilancio che stanno mettendo i conti in ordine e aumentando l’occupazione. Nel suo report Fitch ha tenuto conto dei numeri che sono solidi nonostante la crescita contenuta. Il Pil si attesta a +0,6% nel 2025, con una previsione di crescita del +0,8% nel 2026. Nel contempo cala il deficit al 3,1%, mentre sale il debito al 137,6% a causa degli aggiustamenti dovuti al superbonus. La promozione dell'agenzia di rating è un segnale di fiducia dei mercati, merito di politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza. solo una settimana fa era stata declassata la francia. Giorgia Meloni commenta: "E' segno che il percorso del nostro governo è quello giusto".