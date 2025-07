Dall'Italia pieno sostegno a Kiev

Al centro congressi la Nuvola di Roma va in scena la conferenza per la ripresa dell'Ucraina organizzata dai governi italiano e ucraino. L'occasione per ribadire il pieno sostegno dell'Occidente a Kiev e annunciare nuovi impegni in termini di Finaziamenti e nuove intese per la ripresa. Oltre 5 mila i partecipanti. 50 tra capi di stato di governo e ministri, i vertici ue, l' inviato speciale di Trump per l'ucraina Keith Kellog. Oltre 100 delegazioni governative, 40 organizzazioni internazionali, oltre 2 mila aziende.