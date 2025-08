Silvio Berlusconi editore "Daikon" di Samuel Hawley

Ambientato tra le rovine di un Giappone in agonia, Daikon è una storia di scelte impossibili. Un romanzo che riscrive la Storia, immaginando cosa sarebbe potuto accadere se tre bombe atomiche, e non due, fossero state sganciate sul Pacifico in quell'estate del 1945. Ma è soprattutto un racconto struggente sulla guerra, sull'amore e sul prezzo della sopravvivenza.