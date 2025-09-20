Cgia, il fisco assorbe 156 giorni lavorativi all'anno

Rispettare le scadenze fiscali per gli italiani è sempre più difficile. Secondo le rilevazioni dell'ufficio studi della Cgia a causa di 2,5 milioni di evasori quest'anno il fisco assorbirà 156 giorni di lavoro per pareggiare i conti con chi evade le tasse lavorando in nero. Una delle problematiche più consistenti che riguardano l'evasione fiscale è il lavoro in nero. In Italia sono due milioni e mezzo gli uomini e le donne che non versano le imposte da lavoro perché sconosciuti al fisco. Il tasso di irregolarità medio del 9,7%. Tra le regioni meno virtuose ci sono la Calabria al 17% seguita da Campania, Sicilia e Puglia. La Cgia punta alla prossima manovra di bilancio e chiede al governo di alleggerire il ceto medio.