Carola Rackete si dimette dal Parlamento Europeo

Cambia rotta un'altra volta Carola Rackete. La comandante abbandona il porto sicuro del Parlamento Europeo e salpa per nuove e non ben precisate avventure. Le dimissioni da eurodeputata le annuncia via social: "Volevo contribuire al rinnovamento della Sinistra che adesso è in pieno svolgimento" spiega. Dunque, missione compiuta secondo la Rackete, che leva l'ancora e abbandona al suo destino l'Europa, che aveva fortemente voluto, e anche tanti compagni di viaggio. Tra questi certamente Ilaria Salis, che saluta l'amica tedesca con uno struggente post: "Grazie per il tuo impegno, l'ispirazione e la coerenza. Ci vediamo nelle lotte". Certo per l'italiana, che all'Europa si è aggrappata con tutte le forze per evitare di tornare in ungheria, dove l'attende un processo e soprattutto il rischio di una condanna a 20anni di carcere, le dimissioni della Rackete devono apparire come uno schiaffo alla buona sorte. Meno affettuoso il saluto di un altro comandante, il generale Roberto Vannacci, che esclude di sentire in futuro la mancanza dell'attivista tedesca.