Social card in arrivo

E' in arrivo il decreto attuativo per la social card. Un bonus da 460 euro da spendere in cibo, bevande, carburanti o abbonamenti per i trasporti. La carta si chiama "Dedicata a te". E' un progetto a cui lavora il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida insieme a quello delle Imprese Urso. Gli aventi diritto sono un milione e 400mila persone che dichiarano un Isee fino a 15.000 euro. La carta sarà disponibile a luglio negli uffici postali e i destinatari saranno individuati dall'Inps.