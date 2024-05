Renault Captur 2024: le novità del restyling

Non cambia nella lunghezza di 4,23 m, ma presenta un frontale tutto nuovo, dalla forma più squadrata e dall'aspetto più incisivo, in linea con gli ultimi modelli della casa. I fari anteriori hanno una forma assottigliata e si collegano alla nuova mascherina, con l’inedito motivo grafico che riprende il logo Renault. Al posteriore si nota la copertura trasparente per i fanali e alcuni piccoli dettagli nuovi per il paraurti.

Tra le novità in abitacolo c’è il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, basato sul sistema operativo Android Automotive 12. Su Captur 2024 arriva l'allestimento Esprit Alpine, che si pone al vertice della gamma sopra agli allestimenti Evolution e Techno.

Sotto al cofano il nuovo B-Suv francese ospita il tre cilindri 1.0 TCe da 90 CV e 160 Nm abbinato al cambio manuale, disponibile anche bifuel benzina/Gpl. Ci sono poi due motorizzazioni ibride: un quattro cilindri 1.3 “mild” a 48 Volt con 160 CV e 270 Nm e un quattro cilindri di .6 litri con 145 CV e 205 Nm di coppia con tecnologia full hybrid E-Tech.

La nuova Captur sarà nelle concessionarie italiane a partire dal mese di giugno 2024.