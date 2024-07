Pnrr, spesa sale a 51 miliardi: attivato 92% delle misure

La spesa è salita a oltre 51 miliardi, il 92% delle misure è stato regolarmente attivato, sono state affidate gare per 122 miliardi su 132. E' con questi numeri che il Pnrr arriva al giro di boa del primo semestre dell'anno. Dati "molto positivi", motivo di fierezza per il premier Giorgia Meloni, che, però, invita a non abbassare la guardia. A due anni dal traguardo l'attuazione del Piano "non consente pause", avverte: "Come insegna lo sport, è l'ultimo miglio" a determinare una vittoria o una sconfitta. La fotografia contenuta nella quinta relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano, approvata dalla cabina di regia, restituisce un "quadro di avanzamento molto positivo", sottolinea il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.