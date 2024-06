Orietta Berti, nuova hit per un'altra estate da protagonista

Dopo il travolgente successo di "Mille" e "La discoteca italiana", Orietta Berti collabora con Rosario Fiorello per la nuovissima hit "Una vespa in due"."Una canzone prodotta da Enrico Cremonesi, Daniele Lazzarin (aka Danti dei Two Fingerz) e Paolo Saraceni e che vede anche la partecipazione come autore dello stesso Fiorello."