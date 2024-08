Marilyn Monroe, Palm Springs ripudia la statua: "È sessista"

Non c'è pace per il mito del cinema Marilyn Monroe, nel giorno dell'anniversario della sua morte, era il 4 agosto 1962, a sollevare un polverone è l'enorme statua in suo onore a Palm Springs. Ritrae l'attrice in posa nell'iconica e sensuale scena del film 'Quando la moglie è in vacanza' di Billy Wilder (1955), quando il vento creato dal passaggio della metropolitana le alza la gonna scoprendole le gambe mentre si trova sopra una griglia di ventilazione. Da chi l'accusa di rovinare il paesaggio a chi invece la definisce di cattivo gusto, dozzinale e persino sessista.