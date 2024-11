Manovra, la maggioranza cerca l'intesa fuori da riflettori

Un vertice di maggioranza fuori dai riflettori, per cercare di superare le frizioni interne e favorire un percorso fluido del ddl di bilancio in Parlamento.Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con i vice premier e leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, si sono incontrati nel tardo pomeriggio di oggi, in una location rimasta riservata. Presente anche il MInistro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. In una nota di Palazzo Chigi si parla di "piena condivisione di vedute a sostegno di una manovra che, in continuità con le due precedenti, guarda alle esigenze del sistema sanitario, di famiglie, lavoratori e tessuto produttivo".