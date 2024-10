Lavoro, settimana supercorta: 8 su 10 la vogliono

Sono passati gli anni, ma la pandemia e il lock down hanno lasciato un forte strascico nelle abitudini degli italiani. Otto su 10 vorrebbero lavorare un giorno in meno. Una battaglia già cominciata in altri Paesi europei come la Norvegia, con ottimi risultati in termini di produttività. E anche qualche azienda in Italia ha fatto dei tentativi con successo. Lavorare un giorno in meno consente, secondo gli intervistati, di conciliare attività lavorativa e vita privata. Voglia di cambiamento per poter passare più tempo in casa dedicandosi maggiormente ai propri cari, famiglia, e anziani, coltivando anche i propri interessi. Una soluzione che guarda anche al portafogli.