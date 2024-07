La Via Appia entra nella lista dei patrimoni Unesco

Con sessanta siti riconosciuti, l'Italia è ancora il Paese con il più alto numero di patrimoni Unesco. La new entry è la Via Appia di Roma, ideata nel 312 a.C per collegare Roma a Capua. La "Regina delle vie", così veniva definita, è stata proclamata dal Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Nuova Delhi nella 46esima sessione, ha deliberato l’iscrizione della “Via Appia. Il ministero della Cultura per la prima volta ha promosso direttamente la candidatura. "Soddisfazione e orgoglio" per il ministro Sangiuliano: "È un punto di partenza - sottolinea - e non di arrivo: inizia una grande opera di valorizzazione".