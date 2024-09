Kara-Murza: "L'Europa sarà libera solo con una Russia democratica"

È un doloroso appello all’Occidente quello di Vladimir Kara-Murza, giornalista e dissidente russo liberato lo scorso agosto dopo due anni all’interno di un carcere siberiano di massima sicurezza. “Pensavo di non farcela: 11 mesi di isolamento svegliandosi all’alba in una cella 2 metri per 3 e camminando in cerchio per tutto il giorno, senza parlare con nessuno, neanche la tua famiglia, credendo che sarà così per il resto dei tuoi giorni. Non dobbiamo fermarci o cedere finché non avremo liberato le centinaia di prigionieri politici ancora detenuti in quei gulag infernali”.