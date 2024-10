IT Wallet, al via il portafoglio digitale

Debutta il 23 ottobre IT Wallet, il portafoglio digitale, con patente e tessera sanitaria che entrano nello smartphone. Mercoledì l'esordio sull'app IO per i primi 50mila italiani. Dal 5 dicembre sarà disponibile per tutti. Nella prima fase si potranno caricare nel portafoglio tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. Avranno pieno valore legale, ma all'inizio si potranno usare solo per interazioni “offline”, come controlli delle forze dell’ordine o prenotazione visite di persona. Graduale l'uso con modalità virtuale.