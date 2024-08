Il momento d'oro di Lady Gaga

Non solo una popstar, ma una show-woman pronta a reinventarsi continuamente. Momento d'oro per Lady Gaga, consacrato anche dalla performance piumata alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, alla fervente attesa per l'ultima fatica da attrice, Folies a Deux, dove interpreterà la perfida Harley Quinn al fianco di Joaquin Phoenix. La pellicola è attesa a Venezia e pronta a debuttare al cinema in ottobre. Un vero e proprio momento d'oro per Lady Gaga.