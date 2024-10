Franceschini: "Il fascismo nel mio libro? Nessun riferimento con la destra che governa"

Sul rapporto tra scrittura e politica, l'ex ministro ha evidenziato la diffidenza che "in Italia si prova per il politico che scrive romanzi". A tal proposito, ha raccontato un aneddoto personale: "Camminavo con De Mita alla camera, non ero ancora parlamentare e avevo scritto già romanzi pur non avendoli ancora pubblicati. Indicandomi una persona, afferma: quello non sarà mai un politico. Gli chiesi perché? Risposta. Perché scrive romanzi. Non ebbi il coraggio di rispondere...".