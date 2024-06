"Non vado lì a fare una battaglia settoriale sull'agricoltura o altro ma per fare politica", sono le parole del capo di Iv Matteo Renzi all'evento di Roma a chiusura della campagna elettorale per le Europee degli Stati Uniti d'Europa. Il leader di Azione Carlo Calenda da Napoli: "Per me l'affluenza sarà molto bassa, dovuta anche a una campagna elettorale in cui si è parlato di tutto tranne che di Europa".