Un pianeta bellissimo visto da lassù, una terra ricca di meraviglie ma che giorno dopo giorno diventa sempre più fragile. La Giornata Mondiale dell'Ambiente è stata istituita dalle Nazioni Unite proprio per sensibilizzare e incoraggiare azioni a favore della protezione della nostra terra. In Etiopia, per esempio, è in corso una delle peggiori siccità degli ultimi 40 anni.