Decreto Omnibus, modificata l'imposta forfettaria per gli stranieri che portano qui la loro residenza

Via libera alla stretta sui paperoni stranieri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il testo del decreto Omnibus approvato dal senato conferma il raddoppio dell’imposta sostitutiva che passa da 100 mila e 200 mila euro.

Tra le misure approvate: dalle disposizioni che regolano il credito d’imposta per le zes, all’introduzione di un bonus da 100 euro in tredicesima per i lavoratori dipendenti e al regime fiscale per i nuovi frontalieri, fino ad arrivare al ravvedimento speciale per gli anni ancora accertabili dal 2018 al 2022 per i soggetti isa che decidono di aderire al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre