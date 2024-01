Cupra Ateca Tribe Edition: look sportivo e 300 CV sotto il cofano

La carrozzeria da SUV di segmento C della Ateca viene resa più elegante dal look total black: il colore Nero Midnight è infatti disponibile di serie sulla Tribe Edition. Completano la dotazione specifica i cerchi in lega da 20 pollici Supreme Copper che abbinano tonalità color rame e nero. Nell’abitacolo troviamo i sedili anteriori supersportivi in Dinamica di colore nero, mentre per il resto gli interni sono quelli che già conosciamo sulla Ateca.

A spingere la Cupra Ateca Tribe Edition è il motore 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia massima abbinato alla trazione integrale 4Drive e al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. Questa versione è offerta nelle concessionarie italiane al prezzo di 58.800 euro.