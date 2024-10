Cinema, la vera storia di Superman

A 20 anni esatti dalla scomparsa esce in sala un documentario, "Super/man - The Christopher Reeve story", che racconta la vita del grande attore, volto del super-eroe più famoso a partire dal film cult del 1978... Nel 1995 una caduta da cavallo provocò una lesione al midollo che lasciò paralizzato Reeve. Fino alla sua morte, nel 2004, l'attore si impegnò a fondo per i diritti delle persone disabili, diventando un simbolo di speranza.