Campo largo, la Liguria è il tassello mancante: l'ultimatum di Orlando

L'election day non ci sarà. La prima regione ad andare alle urne sarà la Liguria, il 27 e 28 ottobre. Un problema in più per il centrosinistra. Mentre in Emilia e in Umbria alleanze e candidati sono già definiti, la Liguria è il tassello mancante per la costruzione del campo largo. Per presentare il candidato unitario e mettere giù un programma che tenga dentro tutti, da Renzi a Fratoianni, i tempi sono strettissimi. Con un obiettivo politico ambizioso dalle ricadute nazionali: strappare dopo nove anni la regione al centrodestra, ricostruire la sanità pubblica e gestire i tre miliardi assegnati dal Pnrr per la diga del porto e per la gronda. L'ex ministro Andrea Orland è il candidato naturale, da tempo pronto a scendere in campo. Ma stanco di aspettare, ha staccato i telefoni e ha lanciato un ultimatum alle segreterie romane: "Bisogna fare presto", o si decide entro questa settimana oppure farà un passo indietro.